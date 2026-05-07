Robert Prevost foi nomeado Papa Leão XIV em maio de 2025 - Alessandro Di Meo / AFP

Robert Prevost foi nomeado Papa Leão XIV em maio de 2025Alessandro Di Meo / AFP

Publicado 07/05/2026 09:34 | Atualizado 07/05/2026 13:37

O papa Leão XIV passou por uma situação inusitada ao tentar atualizar seu cadastro em um banco dos Estados Unidos por telefone: a atendente "desligou na cara". A situação foi revelada pelo padre Tom McCarthy, amigo próximo do pontífice, durante uma conferência em Illinois (EUA), no dia 29 de abril, e confirmada ao jornal "The New York Times" nesta terça-feira (5).

O caso aconteceu cerca de dois meses depois de Robert Francis Prevost ser nomeado papa, quando desejava alterar o telefone e o endereço registrados na instituição bancária. O pontífice precisou responder a uma série de perguntas de segurança, mas, ao fim da ligação, a atendente informou que a atualização só poderia ser feita presencialmente, em uma agência.

Leão XIV respondeu que "não conseguiria" comparecer ao local e argumentou que já havia concluído o questionário de segurança. Sem conseguir resolver o problema, decidiu revelar sua identidade.

"Faria diferença para você se eu dissesse que sou o papa Leão?", perguntou o pontífice, segundo relato do padre McCarthy.

Após a declaração, a atendente desligou a ligação.

De acordo com Tom McCarthy, o papa conseguiu atualizar os dados bancários posteriormente, com a ajuda de outro padre que conhecia o presidente do banco. O Vaticano não se manifestou oficialmente sobre o caso.