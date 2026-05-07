Mojtaba Khamenei não fez aparições públicas desde ataques que mataram seu pai - AFP

Mojtaba Khamenei não fez aparições públicas desde ataques que mataram seu paiAFP

Publicado 07/05/2026 10:13

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quinta-feira (7) ter se reunido, em uma data não especificada, com o líder supremo Mojtaba Khamenei, que não é visto em público desde sua nomeação no início de março, em plena guerra com Israel e Estados Unidos.



"O que mais me marcou nesse encontro foi a visão e a postura humilde e sincera do líder supremo da Revolução Islâmica", declarou Pezeshkian em um vídeo divulgado pela televisão estatal.



Mojtaba Khamenei foi ferido nos bombardeios do primeiro dia da guerra e, até o momento, o aiatolá só se manifestou por meio de comunicados desde sua nomeação. Aos 56 anos, ele sucedeu o pai, Ali Khamenei assassinado nos ataques aos 86 anos. Ali esteve à frente do Irão por mais de três décadas.

Ele foi designado líder supremo pela Assembleia de Especialistas, um colégio de 88 membros encarregado de escolher o novo guia do país. A decisão foi anunciada na televisão estatal em 9 de março.