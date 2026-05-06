Lutnick decidiu, em 2005, que nunca mais veria Epstein; o secretário reencontrou o financista em 2012 Instagram/ Reprodução
Democratas acusam secretário de Comércio de Trump de encobrir caso Epstein
Howard Lutnick teria visitado a casa em Manhattan e a ilha particular do abusador sexual
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Autoridades de Gaza reportam 6 mortos em ataques israelenses
O filho do principal negociador do movimento islamista Hamas ficou ferido
Rússia pede que embaixadas estrangeiras em Kiev retirem equipe diante de possível ataque
Moscou está se preparando para potencial represália caso as forças ucranianas interrompam as comemorações do Dia da Vitória Soviética
Trump vê como 'muito possível' um acordo com o Irã após últimas negociações
Presidente americano afirma que teve 'conversas muito boas' com Teerã
França pede que questão do Estreito de Ormuz seja tratada separadamente das negociações EUA-Irã
Navio de contêineres francês foi atacado no estreito de Ormuz nesta terça-feira
EUA afirma ter disparado contra navio que tentou romper bloqueio aos portos iranianos
As forças americanas advertiram, mas os tripulantes não acataram a ordem
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