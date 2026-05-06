Macron disse que a França não era o alvo pretendido do ataqueAFP
França pede que questão do Estreito de Ormuz seja tratada separadamente das negociações EUA-Irã
Navio de contêineres francês foi atacado no estreito de Ormuz nesta terça-feira
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EUA afirma ter disparado contra navio que tentou romper bloqueio aos portos iranianos
As forças americanas advertiram, mas os tripulantes não acataram a ordem
Parlamentar do Irã diz que proposta dos EUA é 'lista de desejos' e não 'realidade'
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Vaticano ainda não confirmou agenda oficial e viagem ocorre em meio a debates sensíveis no país
Israel coordena com os EUA possíveis ataques ao Irã, afirmam Forças de Defesa
Mensagem acontece diante de expectativas para o fim da guerra
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