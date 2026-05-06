Leão XIV se interessa pela França porque vê no país 'recursos' missionários para frear o declínio do catolicismo na Europa - AFP

Leão XIV se interessa pela França porque vê no país 'recursos' missionários para frear o declínio do catolicismo na EuropaAFP

Publicado 06/05/2026 13:28

O papa Leão XIV pode viajar para França “no fim de setembro”, com escalas em Paris e Lourdes, afirmou a Conferência Episcopal Francesa (CEF) nesta quarta-feira (6).

Seu antecessor, o papa Francisco, agradeceu em três graças a Estrasburgo, Marselha e Córsega durante seu pontificado, mas não quis realizar uma visita de Estado, nem assistir à reabertura da catedral de Notre Dame, em Paris, em 2024.

“A Igreja Católica na França se prepara para receber o Leão XIV”, destaca o comunicado da CEF, na qual o presidente, Jean-Marc Aveline, garante que elaborou um esboço do programa com o pontífice.

Esta viagem apostólica “poderia ocorrer no fim de setembro” e, segundo o programa, “o papa Leão XIV poderia ir a Paris e a Lourdes”, um dos principais locais de peregrinação católica, acrescenta.

O presidente francês, Emmanuel Macron, "apoiou" este convite do cardeal Aveline "durante seu encontro com o papa Leão XIV, em Roma, em 10 de abril passado", lembra a CEF.

O Vaticano não confirmou ainda esta visita. O papa americano, que também tem nacionalidade peruana, fez uma viagem no mês passado à África e se prepara para visitar a Espanha em junho.

Leão XIV se interessa pela França porque vê no país "recursos" missionários para frear o declínio do catolicismo na Europa, disse, em abril, Martin Dumont, do Instituto de Pesquisa para o Estudo das Religiões.

França e Vaticano mantêm uma relação complexa, marcada pelos desacordos garantidos ao laicismo do Estado e às questões sociais como o aborto.

A possível viagem foi anunciada quando a França debate uma lei para legalizar a morte assistida, outro fator de oposição com a Santa Sé, que considera a eutanásia um "crime contra a vida humana".