Turistas serão alvos de medidas legais, informou primeiro-ministro, Anutin Charnvirakul - Divulgação / Royal Thai Government

Turistas serão alvos de medidas legais, informou primeiro-ministro, Anutin CharnvirakulDivulgação / Royal Thai Government

Publicado 06/05/2026 10:58 | Atualizado 06/05/2026 10:59

O governo tailandês prometeu reforçar a vigilância sobre os turistas após uma série de incidentes de caráter sexual que, segundo o Executivo, prejudicam a imagem do país, que é muito dependente do turismo.



Turistas acusados de "comportamento inadequado" serão alvos de medidas legais, informou em um comunicado o gabinete do primeiro-ministro, Anutin Charnvirakul.



"As medidas têm como objetivo proteger os valiosos valores culturais da Tailândia", acrescentou. As operações policiais serão intensificadas nas áreas de lazer.



O anúncio acontece após um incidente na noite de segunda-feira na ilha de Phuket, onde um casal foi surpreendido praticando sexo oral a bordo de um tuk-tuk. Um espanhol de 41 anos e uma peruana de 43 admitiram o fato e podem enfrentar um processo de expulsão, informou a polícia de imigração.



Segundo a imprensa local, dois casais de franceses foram expulsos de Phuket em fevereiro e março depois que foram filmados durante relações sexuais, o primeiro em tuk-tuk e o outro em uma praia.



A nudez ou atos sexuais em público podem ser punidos na Tailândia com uma multa de até 5.000 bahts (750 reais). Apesar da fama como um destino festivo, a Tailândia, majoritariamente budista, continua sendo um país socialmente conservador, onde as demonstrações públicas de afeto são criticadas.



O setor de turismo é vital para a economia, mas o número de visitantes ainda não retornou aos níveis anteriores à pandemia de covid-19.

O país do sudeste asiático espera receber 33,5 milhões de turistas estrangeiros em 2026, quase dois milhões a menos do que o previsto inicialmente, em parte devido à guerra no Oriente Médio.