Três pessoas, um casal holandês e uma mulher alemã que viajavam a bordo do MV Hondius, morreram - AFP

Três pessoas, um casal holandês e uma mulher alemã que viajavam a bordo do MV Hondius, morreramAFP

Publicado 06/05/2026 09:36

Três pessoas com suspeita de infecção por hantavírus foram retiradas, nesta quarta-feira (6), do navio de cruzeiro isolado ao largo de Cabo Verde e suprimentos para os Países Baixos, após especialistas sul-africanos identificarem um caso da cepa Andes, que pode ser transmitido entre humanos.



Os três casos suspeitos a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, epicentro do surto de hantavírus, "acabaram de serem retirados do navio e estão a caminho dos Países Baixos para receberem atendimento médico, em forma progressiva com a OMS, a operadora do navio e as autoridades nacionais de Cabo Verde, Reino Unido, Espanha e Países Baixos", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), na rede X.



Enquanto isso, o navio permanece imobilizado na costa de Cabo Verde, aguardando o seu destino em Tenerife, uma das ilhas do arquipélago das Canárias, onde deverá atracar nos próximos dias, segundo as autoridades espanholas.



Três pessoas, um casal holandês e uma mulher alemã que viajavam a bordo do MV Hondius, morreram desde o início do cruzeiro, segundo a OMS.



Outro passageiro, um cidadão britânico, foi retirado separadamente e está internado num hospital de Joanesburgo. Outro está hospitalizado em Zurique, na Suíça, além dos três casos que precisam ser transferidos de Cabo Verde para os Países Baixos.



“Nesta fase, o risco geral para a saúde pública permanece baixo”, escreveu Ghebreyesus no X.



Cepa Andes, identificada na África do Sul

O navio faz uma rota entre Ushuaia, na Argentina, e o arquipélago de Cabo Verde, na costa oeste da África.



A cepa do hantavírus detectada em um dos passageiros retirados do cruzeiro na África do Sul é conhecida como “vírus Andes”, transmissível entre humanos, declarou o ministro da Saúde sul-africano nesta quarta-feira.



“Testes preliminares mostram que se trata, de fato, da cepa dos Andes”, disse o ministro Aaron Motsoaledi a uma comissão parlamentar. “E trata-se da única das 38 cepas conhecidas que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra”, acrescentou.



O Hospital Universitário de Genebra confirmou a identificação da cepa.



O caso do passageiro infectado com hantavírus em Zurique não havia sido mencionado até agora, anunciou o Ministério da Saúde suíço nesta quarta-feira. "Este homem e sua esposa retornaram de uma viagem à América do Sul no final de abril", especificou.



O navio de bandeira holandesa, que ancorau perto do porto da Praia, capital de Cabo Verde, no domingo, transportou 88 passageiros e 59 tripulantes de 23 nacionalidades, incluindo um argentino e um guatemalteco.



Os que foram retirados quarta-feira eram dois tripulantes infectados infectados e uma pessoa considerada contato próximo. Segundo Ann Lindstrand, representante da OMS em Cabo Verde, “os três estão em condição estável e um deles é assintomático”, afirmou.



Ambulâncias e um navio-ambulância posicionados no porto de Praia na manhã desta quarta-feira, conforme observaram jornalistas da AFP.



A infecção por hantavírus é transmitida por roedores infectados, que eliminam o vírus na saliva, urina e fezes, e pode causar síndrome respiratória aguda.

Rumo às Canárias

Após a retirada dos passageiros, o navio MV Hondius seguirá para as Ilhas Canárias, onde deverá chegar em três ou quatro dias, anunciou o Ministério da Saúde espanhol na noite de terça-feira.



Seu porto de chegada será Tenerife, de acordo com a emissora pública espanhola RTVE, que citou fontes do Ministério da Saúde.



O presidente regional das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, reiterou nesta quarta-feira a sua oposição à transferência de pacientes para o arquipélago e lamentou a falta de comunicação do governo central em Madri.



O Ministério da Saúde explicou na noite de terça-feira que havia "aceitado um pedido formal do governo holandês para receber o médico do MV Hondius, que se encontra em estado grave".



No entanto, o voo que deveria levar o médico do navio para as Ilhas Canárias "foi cancelado", disse à AFP uma próxima fonte à presidência regional.



“O que o governo das Ilhas Canárias lamenta é a falta de informações suficientes para saber se existem riscos a serem enfrentados”, acrescentou a fonte, que alegou desconhecer o motivo do cancelamento do voo.

Rastrear rede de contágio

A OMS também iniciou uma investigação para localizar os passageiros do voo da ilha britânica de Santa Helena para Joanesburgo, no qual passou o passageiro holandês que adoeceu e posteriormente morreu na África do Sul.



A OMS acredita que um ou mais dos casos iniciais "foram infectados fora do navio" pelo vírus e que, posteriormente, ocorreu transmissão de pessoa para pessoa, afirmou Maria Van Kerkhove, diretora do Departamento de Preparação e Prevenção de Epidemias e Pandemias da OMS.



A autoridade sanitária da província argentina da Terra do Fogo indicou que o navio MV Hondius passou por inspeções rigorosas antes de partir de Ushuaia e é atualmente "improvável" que a doença tenha sido contraída na região.