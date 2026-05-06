Espaço tem 250 lojas e quase 50 escritórios Reprodução/ vídeo/ redes sociais
O incêndio começou na terça-feira (5) no complexo comercial Arghavan — com 250 lojas e quase 50 escritórios — na cidade de Andisheh, a 30 quilômetros de Teerã, segundo as autoridades locais.
A Procuradoria abriu uma investigação para determinar as causas da tragédia e emitiu uma ordem de detenção contra o responsável pela construção do complexo.
Incêndios são frequentes no Irã, mas raramente provocam vítimas. Em junho de 2020, uma forte explosão provocada por botijões de gás em uma clínica ao norte de Teerã deixou pelo menos 19 mortos.
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