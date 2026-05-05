Um avião saiu de Abu Dhabi e o outro de Tel Aviv, ambos perderam sinal próximos ao estreito de OrmuzReprodução
Aviões dos EUA perdem sinal após voarem em círculos próximo à Ormuz, diz mídia iraniana
As aeronaves emitiram o código 7700, usado para indicar emergência a bordo, seja por problemas técnicos, médicos ou outros
Aviões dos EUA perdem sinal após voarem em círculos próximo à Ormuz, diz mídia iraniana
As aeronaves emitiram o código 7700, usado para indicar emergência a bordo, seja por problemas técnicos, médicos ou outros
Petróleo fecha em queda com manutenção de cessar-fogo entre Irã e EUA, apesar de ataques
Commodity, contudo, continua acima dos US$ 100 o barril
Trump revela que faz exercícios apenas 'um minuto por dia'
Ex-apresentador de televisão se tornou o presidente americano mais idoso ao ser empossado para exercer o segundo mandato
Rubio diz que fase ofensiva da guerra contra o Irã está 'encerrada'
Governo Trump tinha 60 dias após o início do confronto para garantir permissão do Congresso
EUA: editoras processam Meta e Mark Zuckerberg por uso ilegal de direitos autorais em IA
Cengage Learning, Hachette, Macmillan, McGraw e Scott Turow estão exigindo um julgamento por júri
Trump pede que Irã aja com 'inteligência' e chegue a um acordo
Presidente se negou a dizer quais atos do país persa romperiam a trégua
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.