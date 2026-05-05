Cochilos de Trump motivam especulações sobre seu estado de saúdeTwitter/ Reprodução
Trump revela que faz exercícios apenas 'um minuto por dia'
Ex-apresentador de televisão se tornou o presidente americano mais idoso ao ser empossado para exercer o segundo mandato
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Rubio diz que fase ofensiva da guerra contra o Irã está 'encerrada'
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Trump pede que Irã aja com 'inteligência' e chegue a um acordo
Presidente se negou a dizer quais atos do país persa romperiam a trégua
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