Donald Trump fez declarações no Salão Oval da Casa Branca nesta terça (5) - AFP

Donald Trump fez declarações no Salão Oval da Casa Branca nesta terça (5)AFP

Publicado 05/05/2026 14:26

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Irã, nesta terça-feira (5), a agir com inteligência e chegar a um acordo, acrescentando que não queria intervir e "matar pessoas".

"Deveriam fazer o que é inteligente, porque não queremos ir lá e matar pessoas. Nós realmente não queremos. (...) Não quero fazer isso, é muito difícil", disse o presidente norte-americano a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, ao ser questionado sobre o Irã.

Trump se negou a dizer o que o país persa teria que fazer para violar formalmente a trégua declarada em 8 de abril, após Teerã lançar, nos últimos dias, mísseis e drones contra forças dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes Unidos.

"Eles vão ficar sabendo", disse. "Eles sabem o que fazer. Sabem o que não fazer, e isso é, na verdade, ainda mais importante", acrescentou.

O mandatário também acusou o Irã de estar "brincando" com um acordo para pôr fim à guerra, um pacto que, segundo Trump, deve garantir que Teerã não possa desenvolver uma arma nuclear.

"O que não gosto do Irã é que falam comigo com grande respeito e depois aparecem na televisão e dizem: 'Não falamos com o presidente'", disse.

"Então eles jogam, mas deixem-me dizer uma coisa: eles querem chegar a um acordo. E quem não iria querer, quando o seu exército está totalmente destruído? Poderíamos fazer com eles o que quiséssemos", completou.