Editoras alegam que Mark Zuckerberg autorizou e incentivou a violação de direitos autoraisAFP
EUA: editoras processam Meta e Mark Zuckerberg por uso ilegal de direitos autorais em IA
Cengage Learning, Hachette, Macmillan, McGraw e Scott Turow estão exigindo um julgamento por júri
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