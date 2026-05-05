A Casa Branca afirmou que o projeto na Ala Leste será 'fortemente fortificado'Reprodução
Republicanos preveem destinar US$ 1 bi para segurança na Casa Branca e salão de Trumc
Medida ganhou impulso após tentativa de assassinato do presidente no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca
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Lula se reunirá com Trump na 5ª feira, diz Casa Branca
Será o segundo encontro entre os dois líderes
Proposta da ONU ameaça Irã com sanções caso não permita a liberdade de navegação
Este é o mais recente esforço diplomático dos EUA e seus aliados do Golfo
Aviões dos EUA perdem sinal após voarem em círculos próximo à Ormuz, diz mídia iraniana
As aeronaves emitiram o código 7700, usado para indicar emergência a bordo, seja por problemas técnicos, médicos ou outros
Petróleo fecha em queda com manutenção de cessar-fogo entre Irã e EUA, apesar de ataques
Commodity, contudo, continua acima dos US$ 100 o barril
Trump revela que faz exercícios apenas 'um minuto por dia'
Ex-apresentador de televisão se tornou o presidente americano mais idoso ao ser empossado para exercer o segundo mandato
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