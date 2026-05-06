Wang Yi, ministro chinês das Relações Exteriores, fez apelo por reabertura do Estreito de Ormuz 'o mais rápido possível'AFP
Após encontro com chanceler do Irã, China pede por reabertura de Ormuz
Mais da metade das importações marítimas de petróleo de Pequim passa pelo estreito
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EUA dizem ter alcançado entendimento com México para retomar acordo de transporte aéreo
As restrições americanas às companhias mexicanas permanecerão até que as promessas sejam implementadas
Republicanos preveem destinar US$ 1 bi para segurança na Casa Branca e salão de Trumc
Medida ganhou impulso após tentativa de assassinato do presidente no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca
Lula se reunirá com Trump na 5ª feira, diz Casa Branca
Será o segundo encontro entre os dois líderes
Proposta da ONU ameaça Irã com sanções caso não permita a liberdade de navegação
Este é o mais recente esforço diplomático dos EUA e seus aliados do Golfo
Aviões dos EUA perdem sinal após voarem em círculos próximo à Ormuz, diz mídia iraniana
As aeronaves emitiram o código 7700, usado para indicar emergência a bordo, seja por problemas técnicos, médicos ou outros
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