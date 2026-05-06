Caminhão carregava diesel - Reprodução / X

Caminhão carregava dieselReprodução / X

Publicado 06/05/2026 09:17

Uma colisão entre um ônibus e um caminhão-tanque na ilha indonésia de Sumatra deixou 16 mortos e quatro feridos nesta quarta-feira (6).

Kecelakaan Bus ALS vs Truk Tangki hingga menyebabkan terbakar hebat di Jln Lintas Tengah Sumatra, Desa Karang Jaya, Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan Rabu 6 Mei 2026

Korban Sementara;

16 Orang MD, 4 orang Luka.

Masih di Lakukan Pendataan Korban.

Turut Berdukacita

istimewa pic.twitter.com/6dQa8pzLPO — NyxNara (@NaraSenyap) May 6, 2026

"Catorze passageiros do ônibus e duas pessoas a bordo do caminhão-tanque morreram no acidente", que aconteceu no distrito de Musi Rawas Norte, uma área situada no sul da ilha de Sumatra, declarou Hasbi Hasidqi, diretor da agência responsável pela gestão de emergências.A televisão local exibiu imagens dos veículos em chamas.Quatro pessoas foram hospitalizadas, três delas com queimaduras graves, acrescentou outro integrante dos serviços de emergência.Hasbi Hasidqi disse que, segundo as primeiras informações, um pneu do ônibus estourou. "O motorista perdeu o controle e bateu (no caminhão-tanque). O acidente provocou um grande incêndio e os veículos foram destruídos pelas chamas", disse.O caminhão-tanque transportava diesel.