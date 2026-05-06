Trump disse que fará bombardeio caso Irã não aceite acordo para o fim da guerra - AFP

Trump disse que fará bombardeio caso Irã não aceite acordo para o fim da guerraAFP

Publicado 06/05/2026 09:48

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira (6) retomar os bombardeios contra o Irã se os governantes do país não aceitarem um acordo para acabar com a guerra.



"Se eles não concordarem, o bombardeio começará e será, infelizmente, em um nível e intensidade muito mais elevados do que antes", afirmou Trump nas redes sociais.

Trump suspendeu nesta terça-feira (5) a operação de escolta de navios através do Estreito de Ormuz, em vigor havia apenas um dia, com o objetivo de alcançar um acordo com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio.



Na tentativa de encontrar uma saída para essa situação, que eleva os preços do petróleo, Washington impôs em 13 de abril um bloqueio aos portos iranianos e lançou na segunda-feira a operação "Projeto Liberdade" para permitir que centenas de navios bloqueados no Golfo pudessem atravessar o estreito.



"Levando em conta o enorme sucesso militar" e os "grandes avanços rumo a um acordo completo e definitivo com os líderes iranianos, o 'Projeto Liberdade' será pausado por um curto período de tempo para ver se o acordo pode ou não ser finalizado e assinado", escreveu Trump nesta terça-feira em sua rede Truth Social.



Ele destacou que o bloqueio americano aos portos iranianos — em vigor desde 13 de abril — será mantido e que essa pausa foi decidida após "um pedido do Paquistão e de outros países".