Tesla está fazendo um recall de pouco mais de 218 mil veículos nos EUA - AFP

Tesla está fazendo um recall de pouco mais de 218 mil veículos nos EUA AFP

Publicado 06/05/2026 11:57

A Tesla está fazendo um recall de pouco mais de 218 mil veículos nos EUA para corrigir um problema que pode causar atrasos na imagem da câmera de ré.

A fabricante norte-americana de veículos elétricos lançou uma atualização de software gratuita via internet para corrigir o problema, que afeta alguns veículos dos modelos Model 3, Model Y, Model S e Model X com a versão de software 2026.8.6, informou a Administração Nacional de Segurança Rodoviária (NHTSA) em um comunicado divulgado na terça-feira, 6.



A NHTSA acrescentou que pode haver atraso na imagem da câmera de ré ao engatar a marcha à ré. A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.