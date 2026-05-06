Tedros Adhanom Ghebreyesus minimizou o perigo, insistindo que 'risco para o restante do mundo é baixo'AFP
OMS descarta cenário semelhante à covid-19 em surto de hantavírus em cruzeiro
Após mortes, diretor-geral afirma que risco global é baixo e não vê necessidade de convocar comitê de emergência no momento
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Tailândia reforçará vigilância sobre turistas após práticas sexuais em público
Medidas têm como objetivo proteger 'valiosos valores culturais', disse primeiro-ministro
Musk destina US$ 55 bilhões para fabricar chips para IA e centros de dados espaciais
Projeto 'Terafab', ligado à SpaceX, prevê produção massiva de poder computacional para inteligência artificial, robótica e operações no espaço
Trump ameaça retomar bombardeios se não alcançar acordo com Irã
Declaração ocorre após suspensão da operação de escolta de navios em Ormuz
Passageiros com suspeita de hantavírus são retirados de navio e transportados para Países Baixos
Cruzeiro permanece isolado perto de Cabo Verde após mortes e confirmação da cepa Andes, que pode ser transmitida entre humanos
Colisão entre ônibus e caminhão-tanque deixa 16 mortos na Indonésia
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