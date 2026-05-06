Israel afirmou que possui 'uma série adicional de alvos prontos para serem atacados' no IrãPixabay
Israel coordena com os EUA possíveis ataques ao Irã, afirmam Forças de Defesa
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