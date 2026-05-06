Em abril, Washington estabeleceu um bloqueio aos portos do Irã no Golfo PérsicoGoogle Maps / Reprodução
EUA afirma ter disparado contra navio que tentou romper bloqueio aos portos iranianos
As forças americanas advertiram, mas os tripulantes não acataram a ordem
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