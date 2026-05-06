Embaixada brasileira em Kiev; Moscou alerta para que representantes diplomáticos abandonem a capital uraniana - Google Street View/ Reprodução

Embaixada brasileira em Kiev; Moscou alerta para que representantes diplomáticos abandonem a capital uranianaGoogle Street View/ Reprodução

Publicado 06/05/2026 17:37

A Rússia instou as embaixadas estrangeiras em Kiev a garantir a evacuação de seu pessoal e de seus cidadãos em caso de um ataque russo contra a cidade, informou nesta quarta-feira (6) o Ministério das Relações Exteriores de Moscou.

Em uma nota dirigida às embaixadas estrangeiras, a Rússia advertiu que lançaria "um ataque de represália" contra a capital ucraniana caso a Ucrânia interrompesse as comemorações de 9 de maio em Moscou, e instou as representações diplomáticas a "garantir a evacuação oportuna do pessoal das missões diplomáticas e de outros tipos, assim como dos cidadãos, da cidade de Kiev".