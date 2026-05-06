Embaixada brasileira em Kiev; Moscou alerta para que representantes diplomáticos abandonem a capital uranianaGoogle Street View/ Reprodução
Rússia pede que embaixadas estrangeiras em Kiev retirem equipe diante de possível ataque
Moscou está se preparando para potencial represália caso as forças ucranianas interrompam as comemorações do Dia da Vitória Soviética
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Trump vê como 'muito possível' um acordo com o Irã após últimas negociações
Presidente americano afirma que teve 'conversas muito boas' com Teerã
França pede que questão do Estreito de Ormuz seja tratada separadamente das negociações EUA-Irã
Navio de contêineres francês foi atacado no estreito de Ormuz nesta terça-feira
EUA afirma ter disparado contra navio que tentou romper bloqueio aos portos iranianos
As forças americanas advertiram, mas os tripulantes não acataram a ordem
Parlamentar do Irã diz que proposta dos EUA é 'lista de desejos' e não 'realidade'
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Vaticano ainda não confirmou agenda oficial e viagem ocorre em meio a debates sensíveis no país
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