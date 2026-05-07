Jovem morreu em consequência de várias facadas no pescoço antes da chegada dos serviços de emergênciaAFP
Adolescente é morta a facadas a caminho da escola na França
Suspeito, de 23 anos, apontado como possível ex-namorado da vítima, foi preso pela polícia
Nasa: Cidade do México está afundando 24 cm por ano
Agravamento do problema foi constatado pelo satélite Chado Nisar
Trump suspendeu escolta de navios em Ormuz após Arábia Saudita barrar uso de base espaço aéreo
Riad nega acesso a caças americanos e trava operação militar no Golfo
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Pentágono realiza ofensiva contra porto e posto de controle naval após suposto avanço iraniano nos Emirados Árabes
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