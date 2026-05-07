Ação faz parte de 'impulso das forças de direita japonesas', declarou PequimDivulgação / Philippine Navy
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