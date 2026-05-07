Foto do militar israelense colocando cigarro na estátua da Virgem Maria desagradou aos católicos - X (antigo Twitter)/Reprodução

Foto do militar israelense colocando cigarro na estátua da Virgem Maria desagradou aos católicosX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 07/05/2026 16:21

Um soldado das Forças de Defesa de Israel (IDF) colocou um cigarro na boca de uma estátua da Virgem Maria, na Vila de Debel, no sul do Líbano. Segundo o jornal The Times of Israel, a foto que mostra o momento foi tirada há algumas semanas, mas foi publicada nas redes sociais na quarta-feira, 6

Em nota enviada ao jornal, as IDF disseram que o homem foi identificado e receberá punição disciplinar. "As IDF consideram o incidente grave e enfatizam que a conduta do soldado se desvia completamente dos valores esperados de suas tropas", afirmou.

A corporação acrescentou que "respeita a liberdade de religião e culto, bem como os locais sagrados e os símbolos religiosos de todas as religiões e comunidades". 'As IDF não têm intenção de prejudicar a infraestrutura civil, incluindo edifícios ou símbolos religiosos", disse.

O episódio se soma a outros incidentes recentes contra cristão e símbolos religiosos, que levaram o Ministério das Relações Exteriores de Israel a nomear o ex-embaixador George Deek como enviado especial para o mundo cristão.

Deek condenou o soldado fotografado fumando perto da estátua e enfatizou que Israel "está comprometido em preservar a liberdade religiosa e a dignidade de todas as religiões".

No mês passado, um soldado israelense destruiu uma estátua de Jesus Cristo com uma marreta, também na vila de Debel. Segundo o The Times of Israel, ele e o colega que fotografou o momento foram expulsos do serviço de combate e condenados a 30 dias de prisão militar. Uma investigação sobre o caso identificou que outros seis soldados estavam "presentes no local e não agiram para impedir o incidente nem o denunciaram".

Na segunda-feira, 4, o Conselho de Bispos Católicos Grecos Melquitas do Líbano expressou profunda preocupação com relatos de que militares israelenses estariam demolindo prédios religiosos em partes do sul do Líbano sob seu controle.

O grupo pediu que o governo libanês e a Organização das Nações Unidas (ONU) atuem para proteger propriedades civis e instituições religiosas, em especial na aldeia de Yaroun, onde um convento católico foi demolido pelas IDF no último sábado, 2. O convento abrigava apenas duas freiras, que já não estavam mais no local desde o início da guerra de Israel contra o grupo militante Hezbollah, em 2 de março.

As IDF afirmaram que, enquanto destruíam a infraestrutura do Hezbollah em Yaroun, uma casa sem qualquer símbolo religioso foi danificada, mas que, assim que os militares souberam que o imóvel estava ligado a uma igreja, "impediram que mais danos fossem causados".