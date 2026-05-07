Trump disse que representantes dos dois países deverão se reunir para discutir 'certos elementos-chaves'Palácio do Planalto / Reprodução

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Estadão Conteúdo
Terminou no período da tarde desta quinta-feira (7) a reunião entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, nos EUA. O encontro, que durou cerca de 3 horas, terminou sem sessão de perguntas da imprensa no Salão Oval.

Os dois presidentes tiveram um encontro fechado e depois almoçaram juntos. Salada de alface, filé grelhado e feijão preto, ingredientes típicos de um almoço brasileiro, estiveram no cardápio servido por Trump a Lula.

Eles também circularam pela galeria de ex-presidentes da residência oficial da Presidência dos Estados Unidos.

Lula deixou a Casa Branca e ainda falaria com a imprensa, após o fechamento deste texto, na Embaixada do Brasil, em Washington, antes de embarcar de volta ao Brasil.

Trump classifica encontro como positivo e cita conversa sobre tarifas

O presidente dos Estados Unidos afirmou, em publicação na Truth Social, que a reunião com o presidente brasileiro na Casa Branca tratou de temas como comércio e tarifas, classificando o encontro como "positivo".

"Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o superdinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito bem", escreveu Trump.

Segundo o presidente norte-americano, representantes dos dois países deverão se reunir para discutir "certos elementos chave" da agenda bilateral. "Reuniões adicionais serão agendadas ao longo dos próximos meses, conforme necessário", acrescentou. Reunião entre Trump e Lula terminou sem a sessão de perguntas no Salão Oval
Confira o cardápio completo do evento
Entrada:

Salada de coração de alface romana, jicama, fatias de laranja, abacate e molho cítrico.

Prato principal:

Filé mignon grelhado, purê de feijão preto, mini pimentões doces e relish de rabanete e abacaxi;

Opção vegetariana disponível.

Sobremesa:

Torta de panna cotta de pêssegos caramelizados e mel com sorvete de creme fraîche.

O perfil oficial de Lula publicou um vídeo da recepção do líder americano na rede social Instagram. Nas imagens, Trump recebe Lula com um aperto de mão e posa para fotos na entrada da Casa Branca.

O encontro entre os presidentes foi acompanhado por uma comitiva de governo de cada país. Segundo a Casa Branca ao Palácio do Planalto, Trump e Lula levaram cada um ao menos cinco autoridades para a reunião bilateral.