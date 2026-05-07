Trump disse que representantes dos dois países deverão se reunir para discutir 'certos elementos-chaves'Palácio do Planalto / Reprodução
Os dois presidentes tiveram um encontro fechado e depois almoçaram juntos. Salada de alface, filé grelhado e feijão preto, ingredientes típicos de um almoço brasileiro, estiveram no cardápio servido por Trump a Lula.
Eles também circularam pela galeria de ex-presidentes da residência oficial da Presidência dos Estados Unidos.
Lula deixou a Casa Branca e ainda falaria com a imprensa, após o fechamento deste texto, na Embaixada do Brasil, em Washington, antes de embarcar de volta ao Brasil.
Trump classifica encontro como positivo e cita conversa sobre tarifas
O presidente dos Estados Unidos afirmou, em publicação na Truth Social, que a reunião com o presidente brasileiro na Casa Branca tratou de temas como comércio e tarifas, classificando o encontro como "positivo".
"Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o superdinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito bem", escreveu Trump.
Segundo o presidente norte-americano, representantes dos dois países deverão se reunir para discutir "certos elementos chave" da agenda bilateral. "Reuniões adicionais serão agendadas ao longo dos próximos meses, conforme necessário", acrescentou. Reunião entre Trump e Lula terminou sem a sessão de perguntas no Salão Oval
Salada de coração de alface romana, jicama, fatias de laranja, abacate e molho cítrico.
Prato principal:
Filé mignon grelhado, purê de feijão preto, mini pimentões doces e relish de rabanete e abacaxi;
Opção vegetariana disponível.
Sobremesa:
Torta de panna cotta de pêssegos caramelizados e mel com sorvete de creme fraîche.
O perfil oficial de Lula publicou um vídeo da recepção do líder americano na rede social Instagram. Nas imagens, Trump recebe Lula com um aperto de mão e posa para fotos na entrada da Casa Branca.
O encontro entre os presidentes foi acompanhado por uma comitiva de governo de cada país. Segundo a Casa Branca ao Palácio do Planalto, Trump e Lula levaram cada um ao menos cinco autoridades para a reunião bilateral.