Trump disse que representantes dos dois países deverão se reunir para discutir 'certos elementos-chaves' - Palácio do Planalto / Reprodução

Trump disse que representantes dos dois países deverão se reunir para discutir 'certos elementos-chaves'Palácio do Planalto / Reprodução

Publicado 07/05/2026 16:35 | Atualizado 07/05/2026 17:51

Terminou no período da tarde desta quinta-feira (7) a reunião entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, nos EUA. O encontro, que durou cerca de 3 horas, terminou sem sessão de perguntas da imprensa no Salão Oval.



Os dois presidentes tiveram um encontro fechado e depois almoçaram juntos. Salada de alface, filé grelhado e feijão preto, ingredientes típicos de um almoço brasileiro, estiveram no cardápio servido por Trump a Lula.



Eles também circularam pela galeria de ex-presidentes da residência oficial da Presidência dos Estados Unidos.



Lula deixou a Casa Branca e ainda falaria com a imprensa, após o fechamento deste texto, na Embaixada do Brasil, em Washington, antes de embarcar de volta ao Brasil.



Trump classifica encontro como positivo e cita conversa sobre tarifas



O presidente dos Estados Unidos afirmou, em publicação na Truth Social, que a reunião com o presidente brasileiro na Casa Branca tratou de temas como comércio e tarifas, classificando o encontro como "positivo".



"Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o superdinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito bem", escreveu Trump.



Segundo o presidente norte-americano, representantes dos dois países deverão se reunir para discutir "certos elementos chave" da agenda bilateral. "Reuniões adicionais serão agendadas ao longo dos próximos meses, conforme necessário", acrescentou. Reunião entre Trump e Lula terminou sem a sessão de perguntas no Salão Oval

Confira o cardápio completo do evento