Equipes de resgate continuam as buscas na área montanhosa - AFP

Equipes de resgate continuam as buscas na área montanhosaAFP

Publicado 08/05/2026 07:31

Pelo menos três montanhistas, incluindo dois estrangeiros, morreram, e dez são considerados desaparecidos após a erupção de um vulcão, nesta sexta-feira (8), na ilha indonésia de Halmahera.

"Há três mortos, dois estrangeiros e um morador da ilha de Ternate", na região leste da Indonésia, afirmou Erlichson Pasaribu, chefe de polícia da província de Halmahera do Norte, ao canal Kompas TV.

Sete pessoas conseguiram escapar, segundo o policial, mas continuavam desaparecidas em uma área declarada de acesso proibido para visitantes no mês passado, depois que cientistas observaram um aumento da atividade vulcânica.

Segundo a agência de combate a desastres da Indonésia, a BNPB, cinco montanhistas ficaram feridos na erupção.

As equipes de resgate "continuam as buscas na área montanhosa à medida que a atividade vulcânica aumenta", disse o porta-voz da BNPB, Abdul Muhari.

Erlichson explicou que a operação de resgate acontece em um terreno acidentado, que só permite o acesso de veículos até certo ponto.

"No restante do trajeto, as vítimas precisam ser transportadas em macas. E ainda ouvimos estrondos da erupção. Isso atrasa nossa operação", disse.

Lana Saria, diretora da Agência Geológica do governo, disse que a erupção na madrugada foi acompanhada de um "ruído ensurdecedor" e uma coluna de fumaça que atingiu 10 quilômetros de altura a partir do topo do monte Dukono.

O Dukono está no terceiro nível de alerta mais elevado do sistema de quatro níveis de advertência da Indonésia.

Desde dezembro, o Centro de Vulcanologia e Mitigação de Riscos Geológicos (PVMBG) recomenda que turistas e montanhistas não se aproximem a menos de quatro quilômetros da cratera Malupang Warirang.

Erlichson disse que os montanhistas ignoraram as placas de advertência.