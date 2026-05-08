Mulher hospitalizada e vítima holandesa estiveram em voo de Joanesburgo para Amsterdã - Divulgação / KLM

Mulher hospitalizada e vítima holandesa estiveram em voo de Joanesburgo para AmsterdãDivulgação / KLM

Publicado 08/05/2026 12:29

O secretário de Estado de Saúde da Espanha, Javier Padilla, anunciou nesta sexta-feira que uma mulher que viajou no mesmo avião que uma passageira holandesa do cruzeiro MV Hondius que morreu por hantavírus apresenta sintomas compatíveis com a infecção e foi hospitalizada na Espanha.

A mulher, que estava no avião que fazia a rota entre Joanesburgo e Amsterdã e do qual a paciente falecida teve de desembarcar antes da decolagem, apresenta “sintomas compatíveis” com o vírus, como tosse, motivo pelo qual foi “levada ao hospital”, onde permanece em um quarto isolado até que seja feito um teste, informou o secretário em coletiva de imprensa.

O secretário, no entanto, considerou o caso "bastante improvável", já que a mulher "estava sentada duas fileiras atrás da pessoa que morreu de hantavírus". Se a transmissão tivesse ocorrido, teria que ter acontecido enquanto a holandesa, de 69 anos, estava a bordo do avião que viajava de Joanesburgo para Amsterdã.

A mulher, cujo marido morreu no navio de cruzeiro, havia acabado de desembarcar do MV Hondius e já havia feito um primeiro voo de Santa Helena para Joanesburgo. Ela estava programada para viajar para Amsterdã, mas quando embarcou neste segundo voo comercial, "seu estado clínico começou a piorar, o que levou à sua retirada do avião", explicou Padilla aos repórteres.

A Espanha foi informada, através do sistema europeu de alerta, de que dois passageiros deste voo tinham seu território como destino final. "Após contato com uma delas, ela relatou sintomas compatíveis, principalmente sintomas relacionados à tosse", especificou o secretário de Estado.

A paciente, que estava em sua casa em Alicante (Espanha), foi transferida para o hospital, onde se encontra em "um quarto de isolamento com pressão negativa e com todas as precauções necessárias", acrescentou. Ela foi submetida a um teste PCR e aguarda o resultado.

O destino do MV Hondius gerou preocupação internacional após a notícia da morte de três pessoas que estavam a bordo do navio de cruzeiro, que partiu da Argentina em abril.

Outros três passageiros doentes desembarcaram na quarta-feira na costa de Cabo Verde, antes de o navio seguir rumo às Ilhas Canárias com quase 150 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, de 23 nacionalidades.