Cessar-fogo está programado para o período de 09 a 11 de maio, durante as celebrações do Dia da Vitória SoviéticaNATALIA KOLESNIKOVA / AFP
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