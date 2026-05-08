Cessar-fogo está programado para o período de 09 a 11 de maio, durante as celebrações do Dia da Vitória Soviética - NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Cessar-fogo está programado para o período de 09 a 11 de maio, durante as celebrações do Dia da Vitória SoviéticaNATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Publicado 08/05/2026 16:31

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 8, que Rússia e Ucrânia concordaram com um cessar-fogo de três dias entre 9 e 11 de maio, em meio às celebrações do Dia da Vitória na Rússia e à continuidade das negociações para encerrar a guerra. Em publicação na Truth Social, Trump disse que a trégua incluirá a suspensão de "todas as atividades cinéticas" e uma troca de mil prisioneiros de cada lado.

"Estou satisfeito em anunciar que haverá um cessar-fogo de TRÊS DIAS (9, 10 e 11 de maio) na guerra entre Rússia e Ucrânia", escreveu Trump.

Segundo o republicano, o pedido foi feito "diretamente" por ele e aceito pelo presidente russo, Vladimir Putin, e pelo presidente ucraniano, Volodmir Zelenski. "Esperançosamente, este é o começo do fim de uma guerra muito longa, mortal e duramente travada", acrescentou.

"As negociações para encerrar este grande conflito, o maior desde a Segunda Guerra Mundial, continuam, e estamos chegando cada vez mais perto a cada dia", escreveu Trump.

O anúncio ocorre após Moscou já ter sinalizado uma pausa temporária nos combates durante as celebrações do 81º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, principal feriado cívico-militar da Rússia.

Na segunda-feira, o Ministério da Defesa russo declarou unilateralmente um cessar-fogo para sexta-feira e sábado, mas ameaçou realizar um "massivo ataque com mísseis ao centro de Kiev" caso a Ucrânia tentasse interromper as festividades do Dia da Vitória.

Zelenski respondeu na ocasião afirmando que a Ucrânia observaria uma trégua a partir da meia-noite local de quarta-feira, reagindo "na mesma medida" às ações russas, sem estabelecer prazo final para o cessar-fogo. O líder ucraniano também pressionou Moscou a adotar "passos reais" para encerrar a guerra

As negociações ocorrem em meio a preocupações russas com possíveis ataques de drones ucranianos durante o desfile militar na Praça Vermelha, em Moscou.

*Com informações da Associated Press