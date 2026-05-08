A paz abrangente depende da restauração completa da autoridade do Estado libanês e do desarmamento do HezbollahAFP
Estados Unidos vão mediar conversas entre Israel e Líbano
Washington afirma que trabalha para garantir segurança dos judeus e soberania ao país árabe
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