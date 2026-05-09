Monte Dukono entrou em erupção na manhã de sexta-feira (08)Reprodução / Redes sociais
Socorristas retomam buscas por mortos em erupção de vulcão na Indonésia
Resgate tinha sido suspenso por causa do risco de novos incidentes
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Último boletim da Organização divulgado nesta sexta-feira (8) registra um total de seis casos confirmados
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O presidente norte-americano afirmou que a trégua incluirá a suspensão de 'todas as atividades cinéticas' e a troca de mil prisioneiros de cada lado
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Mais de 160 arquivos, alguns remontados à década de 1940, foram divulgados
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