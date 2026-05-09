Trump Media, dona da Truth Social, registrou prejuízo líquido de US$ 405,9 milhões no 1º trimestre de 2026 - Reprodução / Internet

Trump Media, dona da Truth Social, registrou prejuízo líquido de US$ 405,9 milhões no 1º trimestre de 2026Reprodução / Internet

Publicado 09/05/2026 12:53 | Atualizado 09/05/2026 13:07

A Trump Media, dona da rede social Truth Social, do serviço de streaming Truth+ e da marca financeira Truth.Fi, registrou prejuízo líquido de US$ 405,9 milhões no primeiro trimestre, resultado 13 vezes mais negativo que o observado em igual período do ano passado (US$ 31,7 milhões). Os dados foram revelados em balanço publicado pela empresa nesta sexta-feira (08).

A maior parte do prejuízo (US$ 368,7 milhões) veio de perdas não realizadas com ativos digitais, títulos e ativos digitais dados em garantia.

A Trump Media destacou que gerou US$ 17,9 milhões em caixa no primeiro trimestre - mais do que os US$ 14,8 milhões gerados em todo o ano de 2025.



No balanço, a companhia disse ter encerrado o período com US$ 2,2 bilhões em ativos totais e aproximadamente US$ 2,1 bilhões em "ativos financeiros" - medida que inclui caixa, caixa restrito, investimentos de curto prazo, títulos, nota a receber e juros acumulados, além de ativos digitais e ativos digitais empenhados - e afirmou que esse volume quase triplicou ante os US$ 759,0 milhões de ativos financeiros no fim do primeiro trimestre de 2025.



A Truth Media disse também que vem avançando em novas frentes e funcionalidades na Truth Social, incluindo "boosted truths" para ampliar a visibilidade de posts, recursos de discussão e compartilhamento ligados a contratos de previsão em cooperação com a Crypto.com e a Derivatives North America, além de maior interoperabilidade com a Truth+ e uso ampliado de inteligência artificial para apoiar a performance.



Na Truth+, a companhia destacou melhorias de usabilidade, expansão de canais e adição de ofertas internacionais, bem como notificações e simplificação do onboarding. O comunicado também menciona que a TMTG trabalha para uma "prospectiva" fusão com a TAE Technologies.