Frontier Airlines informou em comunicado que o voo 4345 foi o envolvido na colisãoArquivo / AFP
Avião atropela e mata pedestre durante decolagem em aeroporto dos EUA
Acidente ocorreu no Aeroporto Internacional de Denver e provocou incêndio no motor da aeronave
Avião atropela e mata pedestre durante decolagem em aeroporto dos EUA
Acidente ocorreu no Aeroporto Internacional de Denver e provocou incêndio no motor da aeronave
Irã questiona seriedade dos EUA e não responde nova proposta para encerrar conflito
Teerã afirmou que ações militares americanas aumentam desconfiança sobre negociações
Putin acusa Otan de apoiar força 'agressiva' na Ucrânia durante desfile do Dia da Vitória
Presidente russo discursou em celebração reduzida na Praça Vermelha, marcada por forte esquema de segurança
Israel libertará ativista Thiago Ávila neste sábado, diz ONG
Brasileiro está detido desde 30 de abril
Socorristas retomam buscas por mortos em erupção de vulcão na Indonésia
Resgate tinha sido suspenso por causa do risco de novos incidentes
Chefe da OMS viaja para Canárias para evacuação de cruzeiro com surto de hantavírus
Último boletim da Organização divulgado nesta sexta-feira (8) registra um total de seis casos confirmados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.