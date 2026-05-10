Irã teria enviado resposta à proposta dos EUA por meio de mediador do Paquistão, diz agência IrnaHeinz-Peter Bader
Irã envia resposta à proposta dos EUA pelo fim da guerra, diz mídia estatal
Documento americano se concentraria em encerrar o conflito e garantir segurança marítima na região
Vídeo: imagens mostram momento em que pedestre é atropelado por avião nos EUA
Autoridades informaram que o incidente está sob investigação
No México, onda de violência de cartéis de droga obriga até mil famílias a abandonar suas casas
Máfia ataca comunidades com drones e explosivos em disputa territorial no estado de Guerrero
EUA estão abertos a suspender imposto sobre combustíveis, diz secretário de Energia
Chris Wright também destacou a posição energética dos Estados Unidos
Trump acusa Irã de 'fazer jogos' e alerta que não tratará o país persa como seus antecessores
Republicano cita abandono de aliados no Golfo Pérsico
Macron diz que França 'nunca considerou' envio militar ao Estreito de Ormuz
Líder francês defende segurança coordenada com Irã e rejeita bloqueios em hidrovia
Rússia acusa Ucrânia de violar cessar-fogo mediado pelos EUA
Moscou afirma que Kiev realizou ataques contra civis e posições militares durante a trégua
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