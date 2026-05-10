Rússia acusou Kiev de cometer mais de mil violações do cessar-fogoAFP
Rússia acusa Ucrânia de violar cessar-fogo mediado pelos EUA
Moscou afirma que Kiev realizou ataques contra civis e posições militares durante a trégua
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