Segundo Trump, 'Irã vem brincando com os Estados Unidos e com o resto do mundo há 47 anos'AFP
Trump acusa Irã de 'fazer jogos' e alerta que não tratará o país persa como seus antecessores
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Macron diz que França 'nunca considerou' envio militar ao Estreito de Ormuz
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Rússia acusa Ucrânia de violar cessar-fogo mediado pelos EUA
Moscou afirma que Kiev realizou ataques contra civis e posições militares durante a trégua
Netanyahu diz que guerra só terminará após retirada de urânio enriquecido do Irã
Premiê israelense afirma que instalações nucleares ainda precisam ser desmanteladas
Trump: EUA precisam de 'duas semanas' para atacar alvos restantes no Irã
Presidente americano disse que república islâmica já está 'militarmente derrotada'
Irã envia resposta à proposta dos EUA pelo fim da guerra, diz mídia estatal
Documento americano se concentraria em encerrar o conflito e garantir segurança marítima na região