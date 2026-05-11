Plano do prefeito prevê limpeza das ruas, conservação de fachadas e proteção do patrimônio de ParisDivulgação / Visit Paris Region
Prefeito de Paris quer garantir 'direito ao belo'
Cidade é alvo de críticas recorrentes por causa do lixo e de ratos nas ruas
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