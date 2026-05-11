Três pessoas que estiveram no cruzeiro MV Hondius morreram por suspeita de hantavírusDivulgação / Oceanwide Expeditions
Dois dos 94 ocupantes do navio que desembarcaram no domingo (10) e foram repatriados a seus países, um norte-americano e uma francesa, testaram positivo para hantavírus, um vírus pouco frequente que normalmente se propaga entre roedores e para o qual não existe vacina.
Um passageiro norte-americano "testou levemente positivo no exame PCR", anunciou o Departamento de Saúde dos Estados Unidos.
Dos cinco franceses repatriados e colocados em isolamento em Paris, uma mulher apresentou um agravamento do seu estado de saúde e os "testes apresentaram resultado positivo", anunciou a ministra da Saúde, Stéphanie Rist.
Após o anúncio dos casos positivos, o Ministério da Saúde da Espanha afirmou que adotou "todas as medidas" necessárias para "cortar as possíveis cadeias de transmissão" do hantavírus.
Três passageiros a bordo do Hondius — um casal holandês e uma mulher alemã — morreram devido ao hantavírus.
Nesta segunda-feira está previsto o reabastecimento do navio e a repatriação dos últimos ocupantes em dois voos, um para a Austrália e outro para os Países Baixos.
"Ao longo da manhã (...) o reabastecimento poderá começar, o que vai durar entre quatro e cinco horas. Em seguida, será carregado com suprimentos", explicou à televisão pública TVE Virginia Barcones, secretária-geral de Proteção Civil.
O objetivo é que "quando realizarmos os dois últimos desembarques (...) possamos já autorizar a saída deste navio com destino aos Países Baixos" por volta das 19h00 (15h00 de Brasília), acrescentou Barcones.
"Oxalá possamos terminar até mesmo antes do horário previsto", afirmou o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, à rádio RNE, que elogiou o dispositivo de repatriação da Espanha.
As repatriações acontecem de avião a partir do aeroporto de Tenerife Sul e por nacionalidades, 23 ao todo, com rigorosas medidas de segurança para reduzir ao mínimo o contato dos ocupantes do Hondius com outras pessoas.
No domingo, partiram voos para Madri - para transportar os espanhóis que iniciaram a quarentena em um hospital militar -, França, Países Baixos - que levou um passageiro argentino e um tripulante guatemalteco, os dois latino-americanos do navio -, Canadá, Irlanda, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos.
As 19h00 locais (15h de Brasília) é o horário limite estabelecido para que o Hondius deixe o porto de Granadilla de Abona com destino aos Países Baixos, levando cerca de 30 tripulantes.
O argentino repatriado Carlo Ferello minimizou a gravidade da situação vivida a bordo. O ambiente não era "preocupante, na verdade", afirmou ao canal TN, ao destacar que, após os primeiros contágios, "não apareceram mais casos".
"Eu estava sozinho (...), não tinha muito contato. A vida seguiu de maneira bastante normal", acrescentou esse engenheiro aposentado, que cumprirá quarentena nos Países Baixos.
Risco 'baixo'
Segundo as autoridades sanitárias, os passageiros permanecem majoritariamente assintomáticos, embora tenham sido classificados como "contatos de alto risco" e devam cumprir quarentena ao chegarem ao destino.
Com exceção dos americanos, que não serão necessariamente colocados em quarentena, uma decisão que envolve riscos, avaliou o diretor-geral da OMS.
"Isso não é covid", justificou Jay Bhattacharya, diretor interino dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, pedindo à população que mantenha a calma.
O Hondius, que havia partido em 1º de abril de Ushuaia, na Argentina, permanece ancorado sem atracar, a pedido das autoridades regionais das Ilhas Canárias, que manifestaram rejeição à operação por motivos de segurança sanitária.
No entanto, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, defendeu a operação, destacando que a Espanha "responderá com exemplaridade e eficácia" em uma crise que volta a colocar o país sob atenção internacional.
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