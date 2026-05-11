Trump nomeou os juízes Gorsuch, Barrett e Brett Kavanaugh durante seu primeiro mandatoAFP
Trump diz que Suprema Corte deveria ser 'leal' em casos cruciais
Republicano criticou juízes indicados por ele após derrotas envolvendo tarifas e tentativa de restringir cidadania por nascimento nos EUA
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Vídeo: imagens mostram momento em que pedestre é atropelado por avião nos EUA
Autoridades informaram que o incidente está sob investigação
No México, onda de violência de cartéis de droga obriga até mil famílias a abandonar suas casas
Máfia ataca comunidades com drones e explosivos em disputa territorial no estado de Guerrero
EUA estão abertos a suspender imposto sobre combustíveis, diz secretário de Energia
Chris Wright também destacou a posição energética dos Estados Unidos
Trump acusa Irã de 'fazer jogos' e alerta que não tratará o país persa como seus antecessores
Republicano cita abandono de aliados no Golfo Pérsico
Macron diz que França 'nunca considerou' envio militar ao Estreito de Ormuz
Líder francês defende segurança coordenada com Irã e rejeita bloqueios em hidrovia
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