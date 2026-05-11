Guerra civil no Sudão deixou mais de 11 milhões de desalojadosAlbert González Farran / UNAMID
ONU: 900 civis morreram em ataques com drones no Sudão em 2026
País no Nordeste da África enfrenta guerra civil desde 2023
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