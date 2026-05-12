Declaração foi feita pelo líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Naim KassemAFP
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Naim Kassem afirmou que tema do arsenal do grupo deve ser tratado internamente
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