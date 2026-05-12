Incêndio no local de um ataque aéreo na região de Dnipro - AFP

Incêndio no local de um ataque aéreo na região de DniproAFP

Publicado 12/05/2026 12:00

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou nesta terça-feira (12) a Rússia de ter lançado “200 drones” contra o seu país ao final de uma trégua de três dias.

O Ministério da Defesa Russo anunciou, por sua vez, que derrubou 27 drones ucranianos após o fim do cessar-fogo anunciado na sexta-feira (8) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os dois países denunciaram repetidamente a trégua, que começou no último sábado (9).

As negociações entre Moscou e Kiev continuaram estagnadas e foram relegadas ao segundo plano desde o início, em fevereiro, da guerra no Oriente Médio, mais de quatro anos após a invasão russa ao território ucraniano.

“A Rússia decidiu acabar com o silêncio parcial que durava vários dias”, acusou Zelenski nas redes sociais. “Declaramos que responderíamos a todas as medidas tomadas pela Rússia”, acrescentou.

Na madrugada de terça-feira, pela primeira vez desde 8 de maio, o alerta aéreo em Kiev foi acionado devido a ameaças de drones.

Segundo a Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou 216 drones contra a Ucrânia, dos quais 192 foram neutralizados. No leste da Ucrânia, os ataques russos deixaram pelo menos um morto.

"Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas. O inimigo derrotou cinco distritos da região mais de 20 vezes, com drones, artilharia e bombas aéreas", escreveu no Telegram o governador Oleksandr Ganzha.

Destruições de um drone caíram sobre um prédio de 16 andares no distrito de Obolonski, provocando um incêndio, informou o prefeito da capital, Vitali Klitschko.

O comandante da administração militar regional, Mikola Kalashnik, denunciou ataques contra “edifícios residenciais e instituições de ensino”, que não deixaram vítimas.