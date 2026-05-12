Segundo a Fars, outros tremores secundários atingiram a região Google / Reprodução
Terremoto atinge Teerã, segundo imprensa iraniana; não há relatos de feridos
Não há relatos de feridos nem de danos materiais
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