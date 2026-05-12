Além da OpenAI, a comissão europeia também está negociando com a empresa Anthropic - AFP

Além da OpenAI, a comissão europeia também está negociando com a empresa AnthropicAFP

Publicado 12/05/2026 20:06

O braço executivo da União Europeia está em negociações com a OpenAI sobre o possível acesso aos seus serviços de inteligência artificial para cibersegurança, disse um porta-voz

A notícia surge após a OpenAI anunciar que está testando o GPT-5 5-Cyber, uma nova versão de seu modelo de IA capaz de encontrar vulnerabilidades em softwares, para um grupo seleto de parceiros

A empresa afirmou que estenderá o acesso aos seus modelos GPT-5 5 e GPT-5.5-Cyber para empresas, governos e órgãos de vigilância cibernética do bloco, bem como a instituições da UE, incluindo o escritório de IA, órgão criado pela Comissão Europeia que auxilia na regulamentação de modelos de IA de uso geral.

"Acolhemos com satisfação a transparência da OpenAI e sua intenção de conceder à Comissão Europeia acesso ao seu novo modelo", disse o porta-voz da Comissão, Thomas Regnier. "Este é definitivamente um desenvolvimento muito positivo". A Comissão está em negociações com a empresa e novas discussões estão previstas para o final desta semana, acrescentou o representante

O comissário europeu para a Economia, Valdis Dombrovskis, havia afirmado no início do mês que a Comissão está em negociações com a Anthropic sobre seu novo modelo de IA, o Mythos.

Regnier disse que as negociações com as empresas estão em estágios diferentes. "Temos bons contatos com a Anthropic, com muitas trocas de informações, mas ainda não estamos no mesmo estágio como a solução que temos com a OpenAI", afirmou.