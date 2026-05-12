Além da OpenAI, a comissão europeia também está negociando com a empresa AnthropicAFP
Comissão Europeia negocia com OpenAI para utilizar novo modelo de IA para cibersegurança
'Este é definitivamente um desenvolvimento muito positivo', disse o porta-voz Thomas Regnier
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Dezenas de milhares de argentinos marcham contra cortes nas universidades públicas
Manifestantes protestam sob o lema 'Milei cumpra a lei'
Trump falou com Emirados Árabes sobre desdobramentos no Oriente Médio; Irã rebate Kuwait
Conversa entre líderes ocorre sob tensão crescente e acusações de infiltração armada no Golfo Pérsico
Terremoto atinge Teerã, segundo imprensa iraniana; não há relatos de feridos
Não há relatos de feridos nem de danos materiais
Morre aos 101 anos renomado sobrevivente de Auschwitz
Albrecht Weinberg foi enviado para Auschwitz quando tinha 18 anos
Navio russo pode ter carregado reatores nucleares para a Coreia do Norte, diz TV
Até o momento, apenas o governo espanhol emitiu uma nota oficial sobre o caso
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