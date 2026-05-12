'Estão dançando nas ruas', afirmou Trump sobre o povo venezuelano após o sequestro de Maduro pelos EUAAFP
Trump afirma que 'todos' os presos políticos venezuelanos serão libertados
Delcy Rodríguez diz que a lei de anistia beneficiou mais de 8 mil pessoas, número questionado por familiares e organizações de defesa dos direitos humanos
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Procurador interino dos EUA defende convocações judiciais de jornalistas
Wall Street Journal reportou ter recebido, nesta segunda-feira, requerimentos de um grande júri
Comissão Europeia negocia com OpenAI para utilizar novo modelo de IA para cibersegurança
'Este é definitivamente um desenvolvimento muito positivo', disse o porta-voz Thomas Regnier
Dezenas de milhares de argentinos marcham contra cortes nas universidades públicas
Manifestantes protestam sob o lema 'Milei cumpra a lei'
Trump falou com Emirados Árabes sobre desdobramentos no Oriente Médio; Irã rebate Kuwait
Conversa entre líderes ocorre sob tensão crescente e acusações de infiltração armada no Golfo Pérsico
Terremoto atinge Teerã, segundo imprensa iraniana; não há relatos de feridos
Não há relatos de feridos nem de danos materiais
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