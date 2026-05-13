Trump fará viagem oficial à China - AFP

Trump fará viagem oficial à ChinaAFP

Publicado 13/05/2026 07:53

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 13, a bordo do avião presidencial, que pedirá que o presidente da China, Xi Jinping, "abra" o país, durante a visita a Pequim que começa na quinta-feira, 14 (pelo horário local). Trump deve desembarcar na capital chinesa nas próximas horas.

Ao rebater a informação do canal CNBC de que o presidente da Nvidia, Jensen Huang, não estaria na comitiva que visitará a China, Trump disse na rede Truth Social estar acompanhado do executivo e de um numeroso grupo de representantes de empresas americanas.

Segundo Trump, os presidentes da Apple, Tim Cook, da Tesla, Elon Musk, da BlackRock, Larry Fink, e do Citi, Jane Fraser, entre outros, estão "viajando para o Grande País da China, onde pedirei ao presidente Xi, um líder de extraordinária distinção, que 'abra' a China para que essas pessoas brilhantes possam trabalhar sua magia e ajudar a levar a República Popular a um nível ainda mais alto".

"De fato, prometo que, quando estivermos juntos, o que será em questão de horas, farei esse meu primeiro pedido a Xi. Nunca vi ou ouvi falar de qualquer ideia que seria mais benéfica para nossos incríveis países", concluiu o presidente americano.