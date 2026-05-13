Irã é o segundo país que mais aplica a pena de morte - Heinz-Peter Bader

Irã é o segundo país que mais aplica a pena de morteHeinz-Peter Bader

Publicado 13/05/2026 19:07

Tratam-se das execuções mais recentes desde o início da guerra desencadeada no Oriente Médio pelo ataque conjunto de 28 de fevereiro lançado pelos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica. Desde então, as detenções e execuções se multiplicaram



Segundo a organização Human Rights Activists News Agency, sediada nos Estados Unidos, Mohammad Abbassi, de 55 anos — um dos iranianos executados — era um simples "manifestante".



O Mizano, órgão de imprensa do Poder Judiciário, o classificou como um "agitador" que fazia parte de um grupo que havia atacado um integrante das forças de segurança.



De acordo com organizações de direitos humanos, entre elas a Anistia Internacional, o Irã é o país que mais recorre à pena de morte depois da China.



No ano passado, ao menos 1.639 pessoas foram enforcadas no Irã, segundo dados da Iran Human Rights, que registrou pelo menos 194 execuções no país até agora em 2026.



Na segunda-feira, Teerã havia anunciado a execução de um estudante de engenharia aeroespacial suspeito de espionar para os serviços secretos israelenses e americanos.