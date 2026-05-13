Roberto Sánchez disputa com o candidato Rafael López Aliaga de extrema direita uma vaga no 2° turnoFacebook/ Reprodução
MP do Peru pede pena de prisão para candidato de esquerda às vésperas do 2º turno
Roberto Sánchez é acusado de declarar informações falsas ao órgão eleitoral sobre contribuições para sua campanha entre 2018 e 2020
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