Michail Chkhikvishvili é apelidado de 'Comandante Carniceiro'Redes sociais / Reprodução
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Execução foi a mais recente desde o início da guerra desencadeada no Oriente Médio