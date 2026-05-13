Irã encomenda ações contra Netahyahu e Trump em retaliação pela morte do líder Seyyed Ali KhameneiArquivo / AFP
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Homem condenado por matar policial é enforcado no Irã
Esta foi a segunda execução do dia no país
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