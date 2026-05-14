Presidentes se encontraram nesta quinta-feira (14), em PequimAFP
"As duas partes concordaram que o Estreito de Ormuz deve permanecer aberto para favorecer a livre circulação de energia", afirmou a Casa Branca.
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Presidentes se encontraram nesta quinta-feira (14), em PequimAFP
Trump e Xi concordam que Estreito de Ormuz 'deve seguir aberto', afirma Casa Branca
Segundo o governo dos EUA, os líderes discutiram a importância da livre circulação de energia
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